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В Новосибирской области открылся первый виртуальный концертный зал

Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи.
  • 02/12/2019, 12:18
В Новосибирской области открылся первый виртуальный концертный зал

Лучшие концертные выступления российских и мировых российских коллективов и солистов, лучшие образцы академического музыкального искусства теперь доступны жителям Новосибирской области в онлайн-режиме и в записи. 1 декабря в рамках нацпроекта «Культура» в камерном зале Новосибирской филармонии открылся первый виртуальный концертный зал, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что виртуальный зал открылся трансляцией концерта фестиваля искусств «Русская зима», состоявшегося 29 декабря 2018 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В рамках программы концертной деятельности виртуального концертного зала Новосибирской филармонии в 2020 году состоятся прямые и отложенные трансляции концертов Московской и Санкт-Петербургской филармоний. В программе также сделан важный акцент и на приглашении юных посетителей филармонии в виде афиши детских концертов и сказок. Кроме того, Новосибирская область – первый регион России, получивший возможность трансляции музыкальных спектаклей и концертов международного фестиваля в Экс-ан-Прованс (Festival d’Aix-en-Provence), которые пройдут при информационной поддержке Alliance Frances.  Запланирована также программа трансляций концертов Транссибирского Арт-Фестиваля.

Напомним, что в 2019 году Новосибирская область по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации получила трансферт на создание виртуального концертного зала Новосибирской государственной филармонии в объеме 5 млн 760 тысяч рублей. В Камерном зале филармонии были проведены работы по монтажу современного светодиодного экрана, имеющего высокое качество изображения и позволяющего зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия.

В 2021 году Новосибирская область вновь примет участие в конкурсном отборе Минкультуры России, инициировав создание виртуальных концертных залов в Доме культуры районного поселка Ордынское и во дворце культуры города Бердска.

Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства. Благодаря этому проекту жители многих уголков России получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи, тем самым создавая новый способ коммуникации, формируя единое культурно-музыкальное пространство, помогая существенно расширить аудиторию.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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