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Группа «ПРОДО» инвестирует в расширение производства «Омского бекона»

  • 04/04/2023, 10:59
Автор:
инвестиции Группы «ПРОДО»
В 2024 году объем реализации продукции компании увеличится на 8,5% к текущим показателям.

Группа «ПРОДО» направит инвестиции в два ключевых для нее региона — в Центральном федеральном округе и Сибири, где расположена большая часть входящих в группу предприятий. В результате реализации инвестпроектов на крупнейших предприятиях компании будут увеличены объёмы производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Сибири инвестиции в расширение производства Группа «ПРОДО»  вложит в свиноводческий комплекс «Омский бекон» (Лузино). В результате к августу этого года компания рассчитывает запустить две новые площадки откорма по 1700 голов каждая. Благодаря этому в 2024 году объем реализации продукции на омском предприятии вырастет примерно на 8,5% к текущим показателям.

— Инвестиционная политика Группы «ПРОДО» базируется на укреплении рыночных позиций в регионах с высокой конкуренцией. Серьезная загрузка мощностей наших предприятий требует их увеличения для расширения возможностей и полной реализации потенциала. Инвестиционная стратегия направлена на решение этих задач и достижение весомого мультипликативного эффекта для предприятий группы, — подчеркнул генеральный директор Группы «ПРОДО» Вадим Долгов

Группа «ПРОДО» — крупный российский производитель продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Основана в 2004 году. Товары под брендами Группы «ПРОДО» продаются в 65 регионах России. Широкий ассортимент продукции выпускают четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Крупнейшие бренды «ПРОДО»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК-Мясная культура», «Ясная горка» и др.

 

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы в шести регионах Сибири получат федеральные субсидии на гостиницы.

Фото с Группы «ПРОДО»

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Омская область

Теги : Омский бекон инвестиции в производство Группа ПРОДО


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