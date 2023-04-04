В Томской области заключили «мусорную» концессию

Власти Томской области подписали концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса с ООО «Томская региональная концессионная компания». Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области. Проектирование и строительство объекта соглашения должно быть завершено не позднее 1 ноября 2024 года. Разместить его планируется вблизи северной площадки промпарка «Томск».

Объект концессионного соглашения представляет собой комплекс, состоящий из автоматизированного мусоросортировочного комплекса предельной мощностью сортировки до 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год и участка компостирования с мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Общая стоимость не должна превышать 2,4 миллиарда рублей и будет уточняться по итогам прохождения государственной экспертизы.

Создание данного объекта необходимо для достижения целевых показателей национального проекта «Экология». Мощность планируемого объекта позволит осуществлять сортировку всего объема ТКО, образованного жителями Томска, Северска и Томского района. В результате реализации проекта к 2030 году доля отходов, направляемых на захоронение, будет снижена в два раза.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Томская региональная концессионная компания» было зарегистрировано в Томске в конце 2022 года с основным видом деятельности «обработка и утилизация неопасных отходов».

У компании единственный собственник – ООО «АБФ проект», принадлежащее известным в регионе бизнесменам – Николаю Чаринцеву (ранее владел холдингом «АБФ Логистик», который оказывает услуги по вывозу мусора в Томске и Томском районе), Александру Цымбалюку (экс-заммэра Томска, владеет холдингом «АБФ Логистик») и Дмитрию Митасову (руководил проектом по сбору вторсырья «Седьмой лепесток»).

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