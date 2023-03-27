Инвесторы в шести регионах Сибири получат федеральные субсидии на гостиницы

Правительство РФ выделит в 2023 году 5,3 млрд рублей на программу реконструкции и строительства гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России. В Сибири проект реализуется на шести территориях: Омская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Томская область, Иркутская область.

— Субсидию получат 10 банков. На строительство гостиниц за 2 года они выдали кредиты на 33,7 млрд. По нашим расчетам, до конца года эта сумма вырастет до 113 млрд, — отметил Максим Решетников, министр экономического развития России.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, средства пойдут на сохранение ставки 3%-5% по 87 проектам, вошедшим в программу льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021-2022 годах.

Инвесторы могли привлечь заемные средства на строительство или реконструкцию отелей категории не менее «три звезды» площадью не менее 5000 кв. м. или с номерным фондом от 120 номеров, а также санаториев. Льготные кредиты выдавались на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых. Однако при этом сам проект должен быть в высокой степени проработки — инвестор должен уже получить документы на землю и разработать бизнес-план.

— Можно с уверенностью сказать, что указанная мера поддержки способствует росту региональной экономики, туристического потока, созданию новых рабочих мест, преображению фактически любых территорий, упрощает доступ к путешествиям, позволяя узнать свою страну, знакомиться с её историей, традициями, культурой и пр.Беспрецедентные меры поддержки крайне своевременны, мы уже видим их плоды в росте проектов по созданию качественного номерного фонда и увеличении регионов присутствия КСР, — подчеркнул Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

В программе принимают участие Газпромбанк, Банк ВТБ, Сбербанк, РСХБ, РНКБ, Промсвязьбанк, СМП Банк, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ

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