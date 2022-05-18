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Группа «Сибантрацит» запускает второй грантовый конкурс «Регион возможностей»

  • 18/05/2022, 13:37
новости бизнеса
Общий фонд конкурса на поддержку социально значимых инициатив в этом году увеличится и составит четыре миллиона рублей.

Группа «Сибантрацит» и Фонд «Сибантрацит Содействие» объявляют о старте второго грантового конкурса «Регион возможностей» в Новосибирской и Кемеровской областях. Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, инициативные группы граждан могут подать заявку на участие и привлечь финансирование на реализацию социально значимых инициатив.

Максимальная сумма одного гранта для организаций и учреждений в этом году составляет до 300 тыс. руб., для граждан – не более 50 тыс. руб.

Обязательным условием участия в конкурсе является реализация проектов в регионах присутствия Группы: в ряде населенных пунктов Искитимского района Новосибирской области и в Мысковском городском округе Кемеровской области. Это могут быть инициативы в сферах охраны окружающей среды, медицины и социальных услуг, физической культуры и спорта, образования и просвещения, культуры и искусства, благоустройства общественных территорий, волонтерства и другие.

Прием заявок осуществляется с 18 мая по 30 июня 2022 года. В течение этого периода Оператор конкурса (Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив») проведет по четыре семинара в каждом регионе.  На этих мероприятиях потенциальным участникам расскажут о правильном оформлении заявок, разработке и бюджетировании проектов, а также ответят на все вопросы.

Подведение итогов состоится 15 июля 2022 года. В состав конкурсной комиссии войдут представители Группы «Сибантрацит», Фонда «Сибантрацит Содействие», Оператора конкурса, независимые эксперты в сфере социального проектирования и регионального развития.  Над реализацией грантовых проектов граждане будут работать до 15 октября 2022, организации и учреждения – до 31 декабря 2022 года.

«Мы ожидаем увидеть интересные, яркие проекты, которые помогут улучшить качество жизни местных жителей. Опыт прошлого года показал, что идей много, но людям не хватает знаний, опыта и, главное, ресурсов на их осуществление. Наш конкурс дает шанс на успешную реализацию самых смелых инициатив. В прошлом году поддержку получили 18 проектов в Новосибирской области и 12 в Кемеровской. Такое взаимодействие бизнеса и местных жителей способствует развитию регионов, делает социальную поддержку максимально направленной и эффективной», — говорит руководитель Фонда «Сибантрацит Содействие» Антонина Черняк.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте.

Справочно:

Группа «Сибантрацит» —крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита Ultra High Grade, а также крупнейший в России производитель металлургических углей.

Фонд «Сибантрацит Содействие» — фонд, учрежденный в 2019 году для реализации благотворительных, социальных, культурных и образовательных проектов Группы «Сибантрацит». Основной задачей Фонда является реализация программ, направленных на долгосрочное устойчивое развитие регионов присутствия Группы.

Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» — экспертная организация, осуществляющая поддержку некоммерческого сектора по всей Сибири. Фонд существует с 1996 года. Его миссия — способствовать развитию общественных инициатив и гражданской ответственности населения с целью решения проблем общественной жизни через институты гражданского общества.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Сибантрацит меры поддержки


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