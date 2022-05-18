Летние каникулы для новосибирских школьников начнутся с 25 мая

Для многих школьников в Новосибирске летние каникулы начнутся уже со следующей недели, 25 мая, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука. Ещё через неделю на отдых уйдут остальные школьники. При этом некоторые учащиеся будут ходить на занятия вплоть до 8 июня.

— Выход классов на каникулы зависит от учебного плана. Последние звонки пройдут во второй половине мая. У разных классов по-разному, — рассказал Сергей Федорчук.

Учащиеся начальных, 9 и 11 классов выйдут на каникулы с 25 мая. У остальных учеников начало летнего отпуска будет зависеть от учебного плана.

Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов в российских школах начнутся 25 мая. В этом году экзамены и вручение аттестатов пройдут в доковидном формате. Такое решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.