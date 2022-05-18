«Юрент» убирает самокаты с городских улиц

По итогам пятничного рейда кикшеринговая компания «Юрент» приняла решение убрать свои самокаты с городских улиц, несмотря на имеющиеся согласования мест их парковки с районными администрациями. Напомним, по итогам рейда были конфискованы восемь самокатов. На следующий день в ходе рейда в Октябрьском районе с улице Большевистской были конфискованы еще более ста самокатов.

— В связи с текущей ситуацией в городе «Юрент» принял решение самостоятельно убрать свои самокаты до выяснения причин эвакуации и получения внятных требований со стороны властей, — сообщает в комментарии Infopro54 пресс-секретарь компании Алена Сухаревская. — Мы продолжаем соблюдать соглашение с мэрией в полном объеме. Рассчитываем, что в четверг на совещании с мэрией нам удастся снять все противоречия и прийти к позитивному диалогу, чтобы возобновить работу и помогать городу улучшать транспортную инфраструктуру с помощью микромобильного транспорта.

Собеседница редакции прилагает фото разрешений на парковки от районных администраций.

В то же время, как уже сообщалось, по мнению профильных чиновников мэрии, изъятые самокаты располагались в неположенном месте, что и стало поводом для их конфискации. Более того, как доложил в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, в ходе изъятия представители «Юрента» пытались незаконно пресечь эти действия, в результате чего пострадало казенное имущество в виде замка эвакуировавшей самокаты «Газели», замглавы Октябрьского района ЯковЧагин и сотрудница управления потребительского рынка.

— Региональный директор «Юрент» взломал замок газели с изъятыми самокатами и вынул их, — цитирует Витухина пресс-служба мэрии. — При попытке пресечь эти действия пострадал заместитель главы администрации Октябрьского района. Региональный директор «Юрент» и другие сотрудники преградили своими автомобилями дорогу машине с изъятыми самокатами. Нарушение общественного порядка удалось пресечь только после прибытия третьего экипажа полиции.

«Юрент» озвучивает свою версию событий: приведенные руководителем департамента мэрии факты не соответствуют действительности.

— Никакого сопротивления сотрудники компании во время рейда не оказывали, — рассказывают в кикшеринговой компании. — Информация о взломе замка газели и причинении телесного вреда в ходе не соответствует действительности. На видео, снятых мэрией и очевидцами в ходе мероприятий, Чагин запечатлен неоднократно, признаков травм на видео у него нет.

— Наш сотрудник и один из очевидцев получили травмы самокатом при попытке должностного лица забрать неопечатанное устройство, справки о травме были оформлены, — сообщает пресс-секретарь «Юрента». — Полиция и скорая на место происшествия были вызваны по инициативе сотрудника «Юрента», а не по инициативе мэрии. Сопротивления компании не было, действия ее сотрудников обусловлены тем, что не ясны причины эвакуации и не были предоставлены документы, на основании которых изымались самокаты.

Более того, в компании заявляют о собственных пострадавших во время рейда.

Напомним, что трения между мэрией и кикшеринговой компанией идут уже продолжительное время. Городская власть вынуждает предпринимателей совместно с районными администрациями оформить в аренду участки под стоянки самокатов. Представители кикшеринга заявляют о сложности бюрократических процедур.

По информации компании «Юрент», в настоящее время оплачены 92 парковочных места в Новосибирске, по части из них уже получены разрешения от мэрии. Работа по согласованию остальных парковочных локаций еще ведется: всего были поданы заявки на 131 локацию, еще 168 парковок планируется разместить по договоренности с коммерческими организациями. По информации мэрии Новосибирска, на сегодня подано дополнительно 118 заявлений на организацию парковок от компании «Юрент» и 8 от компании Whoosh, ранее от компании Whoosh были оформлены 28 парковок.

Ранее редакция сообщала, что за 1,5 месяца пользователи сервиса Whoosh в Новосибирске проехали более 500 тысяч км. В пресс-службе компании поясняли, что для работы сервис использует более 1000 парковочных точек.