Группа «Синара» займется обновлением рельсового транспорта Новосибирской области

Развитие городского рельсового транспорта в Новосибирской области обсудил Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей встречи с президентом АО «Группа Синара» Дмитрием Пумпянским. Встреча стала продолжением диалога, начатого на площадке форума Иннопром-2019, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе встречи Андрей Травников подчеркнул заинтересованность региона в обновлении рельсового общественного транспорта, как в связи с современными техническими требованиями, так и с подготовкой к проведению в Новосибирской области Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Глава региона отметил, что приоритетным является комплексное решение, предполагающее не только поставку подвижного состава, но и обновление путей, развитие маршрутной сети общественного транспорта. Глава области отметил, что в настоящий момент рассматриваются возможные варианты сотрудничества, в том числе приобретение техники в лизинг.

Отмечается, что Дмитрий Пумпянский подтвердил заинтересованность компании к развитию деловых отношений с нашим регионом. Он также отметил, что помимо сотрудничества в сфере транспорта очень важным направлением является развитие кооперации с производителями из Новосибирской области. Машиностроительные предприятия «Группы Синара» заинтересованы в привлечении высокотехнологичных поставщиков, комплектующих из области для оснащения выпускаемой железнодорожной техники.

Также в ходе встречи обсуждалось развитие ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод», создание единой транспортной системы в городе Новосибирске, использование электропоездов «Ласточка» в межобластном пассажирском сообщении с Омском, Барнаулом, Кемерово.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области