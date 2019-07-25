В регионе нет прозрачности системы обращения с ТКО

В настоящее время в Новосибирской области идёт становление и отладка принципиально новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

— Это сложный процесс, так как на начало деятельности ООО «Экология-Новосибирск», которое выступает региональным оператором по обращению в ТКО, не было достаточного количества объективных исходных данных. Главные задачи, решаемые сейчас, – отладка всех технологических процессов, обеспечение прозрачности и объективности данных об объёмах ТКО, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из основных целей введения системы региональных операторов в регионах России – наведение порядка и обеспечение полной управляемости в отрасли.

— Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объёмы перевезённых ТКО значительно превышают объёмы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности предъявленных объёмов. Поскольку в процессе исполнения договорных обязательств большинство перевозчиков нарушали сроки и порядок предоставления подтверждающих документов, на эту проверку, которая будет проходить строго в соответствии с договорами на перевозку, потребуется время, — подчеркнули в пресс-службе.

Большинство компаний, занимающихся перевозкой ТКО по договорам с ООО «Экология-Новосибирск», согласились с этими доводами. Подписаны соответствующие соглашения. В то же время есть иные небольшие перевозчики, которые пока не согласны с этим подходом. Это их право. Руководство регионального оператора уверено в том, что договорённость на проверку объёмов будет достигнута, что позволит избежать судебных разбирательств.

В «ВИС» уверены, что первый год работы регионального оператора будет во многом показательным. Добросовестность перевозчиков и чёткое выполнение ими условий договоров с регоператором будут учитываться как одно из основных квалификационных требований для выбора перевозчиков на будущие периоды.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter