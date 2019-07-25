АО «РЭС» делает технологическое присоединение к электрическим сетям доступнее

Клиентами сетевой организации выступают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые обращаются в АО «РЭС» с заявками на технологическое присоединение к электрическим сетям самых различных объектов. Среди них фигурируют как крупные производственные объекты, агропромышленные комплексы, строительные площадки, так и индивидуальные жилые дома. Одним из знаковых для компании проектов является разработка схемы присоединения многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная», планируемых к вводу в ходе подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

При этом в Обществе налажено разностороннее взаимодействие по вопросам технологического присоединения со всеми группами потребителей. АО «РЭС» является постоянным участником совещаний по вопросам взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, активно продвигает сервис «личный кабинет», а также постоянно актуализирует специальный раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на корпоративном сайте. Для посетителей центра и пунктов обслуживания клиентов компании издан буклет, в котором пошагово и наглядно показаны все этапы технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «РЭС». Стоит отметить, что именно благодаря усилиям АО «РЭС» по популяризации сервиса «личный кабинет» и созданию благоприятных условий для подачи заявки в электронном виде, в 2019 году удалось увеличить долю таких заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность объектов которых составляет до 150 кВт включительно (2 и 3 категория по надежности электроснабжения), до 70%.

Кроме того, чтобы обеспечить потребителей дополнительной мощностью, Общество осуществляет модернизацию электрических сетей и подстанций в рамках реализации инвестиционной программы.

В итоге, результаты деятельности АО «РЭС» по технологическому присоединению, в том числе и в части сокращения сроков, были неоднократно отмечены со стороны органов власти, а также непосредственно клиентами компании.

В июле в адрес руководства компании поступила очередная благодарность от клиента, подавшего заявку на технологическое присоединение индивидуального жилого дома в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Между АО «РЭС» и гражданином Т. был заключен договор технологического присоединения, в рамках которого сетевой организации (АО «РЭС») необходимо было построить до границы земельного участка заявителя воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью почти полкилометра.

Срок выполнения мероприятий по договору, согласно требованиям нормативных актов, составляет 4 месяца. Однако специалистами АО «РЭС» все работы были завершены практически на месяц раньше установленного срока. Такой клиентоориентированный подход и удостоился искренней благодарности заявителя.

В целом, за первое полугодие 2019 года АО «РЭС» уже исполнено почти 2,5 тысячи договоров технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 78,9 МВт.

Деятельность по технологическому присоединению в электрическим сетям, безусловно, имеет высокую значимость для развития инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности региона. Поэтому в АО «РЭС» продолжат реализацию различных мероприятий для повышения доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям.

Фото предоставлено пресс-службой компании