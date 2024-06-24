Спецтехнику для уборки улиц Новосибирска поставит «Газпром лизинг»

Мэрия Новосибирска подвела итоги тендера на поставку 103 единиц спецтехники для уборки улиц города. Стартовая цена контракта составляла 1,2 млрд рублей.
— 103 единицы техники городу поставит АО «Газпром лизинг», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Он уточнил, что победитель должен поставить технику до конца ноября 2024 года.
— В основном это будет зимняя техника, — добавил Кудрявцев, отвечая на вопрос губернатора.
Конкурс по выбору подрядчика для поставки спецтехники мэрия объявила в мае. Победитель должен поставить 10 экскаваторов, 22 комбинированные дорожные машины, 30 вакуумно-подметальных машин, 41 ковшовый погрузчик. Срок поставки техники от 115 до 180 дней после подписания контракта. Источником финансирования являются средства бюджетных учреждений на 2025 – 2029 годы. Купленная техника будет распределяться между семью муниципальными дорожно-эксплуатационными учреждениями города: «ДЭУ №1», «ДЭУ №3», «ДЭУ №4», «ДЭУ №6», МКУ «Первомайское», МКУ «Дзержинка» и «ДЭУ Советского района».
В тендере участвовало два поставщика. Оба снизили цену до 2,07 млрд рублей.
Напомним, в ноябре 2022 года суд Центрального района Новосибирска, по иску прокурора города, обязал мэрию города приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц. В прокуратуре поясняли, что на тот момент лишь 25% муниципальной техники находилось в нормативном состоянии. По нормативу городу положено более 1,5 тыс единиц техники.
До решения суда город планировал закупать 20 – 30 единиц техники в год на протяжении 2023-2025 годов.
За 2023 год муниципальные предприятия Новосибирска приобрели 80 единиц современной техники.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2022 году прокуратура выдала мэрии предписание о закупке 700 единиц новой техники.
Фото: flickr.com, sibwarden.
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