Грузовик-призрак протаранил подъезд жилого дома в Новосибирске

Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу 2-я Обская. На территории рядом уже несколько дней ведутся ремонтные работы по укладке асфальта. Во время погрузки спецтехники грузовик без водителя неожиданно тронулся с места и врезался в подъезд. Автомобиль также зацепил окно на первом этаже. В результате происшествия оно разбилось.

— К счастью, в этот момент на лавочке не сидели бабушки и из подъезда никто не выходил. Обошлось без человеческих жертв. Жаль, что водитель не соблюдал технику безопасности. Элементарно можно было бы поставить машину на ручник, — делятся пережитым жители пострадавшего подъезда дома номер 69.

Некоторые люди увидели в происшествии и другую проблему. В случившемся они обвиняют плохую дорогу.

— У нас проблемный подъём. Данный случай не первый, кстати, до этого легковые автомобили уже доезжали до подъезда, — написала читательница группы Вконтакте «АСТ-54» Екатерина Михайлова.

Восстанавливать ущерб от этого наезда, вероятно, придется водителю грузовика.