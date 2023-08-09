В соцсетях Новосибирска обсуждают видео, где мама выгуливает ребенка на поводке

В группе Вконтакте «АСТ-54» появилось интересное видео. На кадрах, снятых из автомобиля очевидца, мама с ребенком гуляют по тротуару улицы Мясниковой. Внимание привлекает поводок, который соединяет родителя и малыша.

Ролик вызвал большой резонанс. Читатели в комментариях принялись бурно обсуждать увиденное. Люди пишут:

— На днях увидела впервые это приспособление. Жаль, что когда мои были маленькие, таких не было.

— Это скорее всего дело не в ребёнке, а проблема с головой матери…

— Я с сыном также гуляю, это безопасно, браслет контроль родитель — ребенок.

— У меня собака и то без поводка.

— С детства на поводке. Наручники-то на липучке. Надо бы на цепь.

Это унизительно. Вы что, не понимаете?

— Ага, ща опять опека, ПДН и погнали… А семья просто гуляла.

Мнение подписчиков разделилось на два лагеря. Кто-то поддерживает современный девайс, а другие откровенно осуждают. Пост набрал около 30 тысяч просмотров и сотни комментариев.