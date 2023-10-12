Список известных новосибирцев, переехавших в Израиль до начала войны, опубликовали в СМИ

Список опубликовало цифровое издание Atas.info.

Исраэль Шамир

Писатель, переводчик и публицист, который именует себя православным христианином и антисионистом. Репатриировался из Новосибирска еще в 1969 году. После служил в армии Израиля и даже был участником войны Судного дня (октябрьский конфликт с арабами 1975 года). С этого гожа жил в разных странах — в Великобритании, Японии, Швеции. С 2009 года находится в Израиле, Яффе и является колумнистом русскоязычной версии Russia Today (RT).

По мнению Шамира, Израиль — не друг России, а палестинцы — друзья.

Михаил Куницын

Новосибирский бизнесмен, бывший директор «Стартелеком» родом из Бердска в 2017 году мигрировал в Израиль. В настоящее время он продолжает там жить и при этом является директором российской IT-компании EngageYa. В конфликте между Израилем и Палестиной он выступает на стороне первых.

— Нас больше, мы выстоим. Тьма не пройдёт, — написал он в запрещенной соцсети.

Андрей Терехин

Предприниматель и оппозиционный активист, который был фигурантом «Болотного дела», принимал участие в несанкционированных акциях и незаконных митингах против СВО. После эмиграции в Израиль подал заявку на вступление в добровольческий корпус ВСУ. Где фигурант находится сейчас, доподлинно неизвестно, но в соцсетях выражает поддержку Израилю и обвиняет в происходящем Россию и Иран.

Тимур Ханов

Известный новосибирский блогер, который также был депутатом горсовета Новосибирска. Кроме того, сообщается, что он успел поработать в мэрии Новосибирска и правительстве региона.

Уехал в Израиль, когда ему вменили крупный штраф за участие в несанкционированном митинге. Сейчас он устраивает стримы в Хайфе, где ситуация пока остается спокойной.

В настоящее время в Израиле находятся около 1,5 млн россиян — это почти 15% от всего населения страны. Во время атаки ХАМАС погибли четверо наших соотечественников, еще шесть остаются пропавшими без вести.

Ранее редакция сообщала, что Росавиация ограничила ночные вылеты в Израиль.