Грязь засосала мужчину под Новосибирском

Сотрудники аварийно-спасательной службы выезжали на весьма необычный вызов. Поступил сигнал, что пешеход на дороге провалился в лужу с грязью и его ногу засосала опасная трясина. На улице уже было темно, поэтому спецслужба вооружилась фонариками.
― 29-летний мужчина шел с ж/д станция Нижняя Ельцовка в сторону ул. Лесосечная. Так как вблизи протекает река образовалась сель. Он не предусмотрел, что ногу может «засосать» и решил пройти по большому скоплению грязи, ― сообщают в пресс-службе МАСС.
Спасатели с лопатами откопали попавшего в капкан сибиряка. К счастью, никаких серьезных травм он не получил и смог продолжить свой путь домой, но уже по более безопасному маршруту.
Источник фото и видео: МАСС.
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