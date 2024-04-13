Грязь засосала мужчину под Новосибирском

Сотрудники аварийно-спасательной службы выезжали на весьма необычный вызов. Поступил сигнал, что пешеход на дороге провалился в лужу с грязью и его ногу засосала опасная трясина. На улице уже было темно, поэтому спецслужба вооружилась фонариками.

― 29-летний мужчина шел с ж/д станция Нижняя Ельцовка в сторону ул. Лесосечная. Так как вблизи протекает река образовалась сель. Он не предусмотрел, что ногу может «засосать» и решил пройти по большому скоплению грязи, ― сообщают в пресс-службе МАСС.

Спасатели с лопатами откопали попавшего в капкан сибиряка. К счастью, никаких серьезных травм он не получил и смог продолжить свой путь домой, но уже по более безопасному маршруту.