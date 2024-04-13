Мужчина дунул в трубочку и уехал на 10 суток в изолятор под Новосибирском

На Чуйском тракте участники дорожного движения заметили неадекватный автомобиль Daewoo Nexia, который ехал в сторону Барнаула. Один из водителей подъехал к дежурному экипажу и попросил остановить эту машину для проверки. Бдительность оказалась неслучайной.

― На 92 км трассы автоинспекторы остановили предполагаемый автомобиль. За рулем оказался 38-летний житель Искитимского района, у которого отсутствовали водительские права и имелись признаки опьянения, ― рассказали в ГУВД по Новосибирской области.

Мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством и отвезли в больницу на медицинское освидетельствование. Там задержанный дунул в трубочку и результат оказался положительным.

На пьяницу составили несколько административных протоколов и направили в суд. По решению Фемиды, нарушителя поместили под арест на 10 суток. Его автомобиль отправился на спецстоянку.