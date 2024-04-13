Мужчина дунул в трубочку и уехал на 10 суток в изолятор под Новосибирском

На Чуйском тракте участники дорожного движения заметили неадекватный автомобиль Daewoo Nexia, который ехал в сторону Барнаула. Один из водителей подъехал к дежурному экипажу и попросил остановить эту машину для проверки. Бдительность оказалась неслучайной.
― На 92 км трассы автоинспекторы остановили предполагаемый автомобиль. За рулем оказался 38-летний житель Искитимского района, у которого отсутствовали водительские права и имелись признаки опьянения, ― рассказали в ГУВД по Новосибирской области.
Мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством и отвезли в больницу на медицинское освидетельствование. Там задержанный дунул в трубочку и результат оказался положительным.
На пьяницу составили несколько административных протоколов и направили в суд. По решению Фемиды, нарушителя поместили под арест на 10 суток. Его автомобиль отправился на спецстоянку.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области.
Видео: ГУ МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru