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В 2025 году в России начнут летать беспилотные аэротакси

  • 07/11/2022, 16:26
Автор:
беспилотные аэротакси
Разработчики запустили процесс сертификации аэротакси Hover как гражданского воздушного судна.

Российские разработчики запустили процесс сертификации беспилотного аэротакси Hover как гражданского воздушного судна, сообщает «РИА Новости». Первые коммерческие полеты запланированы на 2025 год.

Генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов отметил, что компания работает над новой версией воздушного транспорта с улучшенными параметрами безопасности полетов.

По его словам, версия двухместного пассажирского дрона с защитной капсулой Hover станет более технически продвинутой в отличие от первой модели проекта. Большой дрон может взлетать и садиться в вертикальном положении, а также поднимается на высоту 150 м. и разгоняться до скорости 200 км/ч. Заряд батареи обеспечивает 40 минут работы моторов.

Сообщалось, что необычное транспортное средство управляется цифровой системой и имеет встроенный парашют, благодаря которому летающая машина сможет спуститься на землю в случае ЧП.

 

Ранее редакция сообщала, что в лабораториях НГТУ НЭТИ улучшают беспилотники.

Фото официального портала Мэра и Правительства Москвы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : стартап Hover стартап воздушный транспорт беспилотные аэротакси


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