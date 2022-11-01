В Новосибирской области новые кадровые назначения

Новым министром региональной политики Новосибирской области назначен Андрей Клюзов. Его предшественник Игорь Яковлев, что называется, пошёл на повышение — он будет работать только в статусе заместителя губернатора. Об этом глава Новосибирской области Андрей Травников объявил, предваряя оперативное совещание.

Андрей Клюзов является политическим менеджером, политтехнологом «Единой России». Работал в правительстве Алтайского края, затем в исполкоме «Единой России» в регионе. В 2012 возглавил департамент избирательных технологий в Центральном исполнительном комитете партии в Москве. Работал на выборах в горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области в 2015 году.

Министерство региональной политики Новосибирской области является областным исполнительным органом государственной власти региона, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством области, в сфере содействия развитию местного самоуправления, общественно-политических отношений, этноконфессиональных связей и казачества, развития институтов гражданского общества, молодежной политики, говорится на сайте ведомства.

Игорь Яковлев был назначен министром региональной политики Новосибирской области в 2016 году, с июля 2020 также является заместителем председателя правительства Новосибирской области.

Второе назначение касается руководства регионального Минстроя. Напомним, что на прошлой неделе в ходе октябрьской сессии Заксобрания депутаты согласовали на пост министра кандидатуру Алексея Колпакова, до этого бывшего заместителем министра и исполнявшего его обязанности после отставки Ивана Шмидта в конце прошлого года. И вот сейчас, как сообщил губернатор, подписано постановление о назначении министром Колмакова.

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области пройдут выборы губернатора.