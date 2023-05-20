Губернатор Алтайского края Виктор Томенко собирается прогуляться по экологической тропе на гору Синюха

— В этом году мы открыли для туристов новую экологическую тропу «С видами на гору Синюху». Она находится в природном парке «Предгорье Алтая» в Смоленском районе, — сообщил в телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, маршрут достаточно легкий: подъемов практически нет, уклон не слишком крутой.

— Если немного сойти с тропы, можно посмотреть на скалы Огородчики, Четыре брата, Каменный водопад. Если соберетесь — не проходите мимо небольшого деревянного домика. Это егерский кордон, где можно отдохнуть и поделиться своими впечатлениями, записав их в книге отзывов. Будет время — обязательно и сам прогуляюсь по этой тропе с семьей, — пишет Томенко.

Стоит отметить, что губернатор Алтайского края в личном телеграм-канале активно продвигает красочные природные достопримечательности региона.

Этим летом на Алтае ждут около 1,2 млн туристов. Об этом на пресс-конференции говорил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

Гора Синюха, высотой 1210 метров, расположена на северо-западе Алтайских гор, у местных жителей считается священной. На пути к можно посетить много интересных мест с богатой историей. В 1998 году гора признана памятником природы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Барнауле для туристов разработали маршрут Историческая линия.