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В Барнауле для туристов разработали маршрут Историческая линия

  • 18/05/2023, 18:33
Автор:
туризм в Алтайском крае
Проект обозначен цветными линиями на тротуарах

В Барнауле в летний туристический сезон гости смогут посмотреть на город благодаря проекту «Историческая линия». Об этом сообщил Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на пресс-конференции ТАСС. Проект обозначен цветными линиями на тротуарах, который ориентирован на самостоятельных туристов. На городском сайте будет создан специальный календарь событий как на летний период, так и до конца года.

Как рассказал Дешевых, прогнозы на турпоток положительные.

— Обычно половина гостей от общего турпотока в течении года отдыхают в регионе летом (прошлый год более 1,1 млн человек). А этим летом в Алтайском крае отдохнут более 1,2 млн туристов, — прогнозирует Евгений Дешевых.

Отмечается, что 70% гостей, приезжающих на Алтай, — жители соседних регионов.

В этом году в Барнауле будет действовать бесплатная карта гостя. С ее помощь можно получить скидки до 15% при посещении экскурсий, театров. Также карта поможет сэкономить на проживании и питании.

В начале 2023 года в регионе открылись новые отели: на территории рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» отель «Grand Chalet Altay», в игорной зоне «Сибирская монета» — отель в формате шале, на курорте Белокуриха — отель «На камушках» (он проходит классификацию на 5 звезд).

— «Сибирская монета»,  с учетом рынка, позиционируется не только как игорная зона, но и как территория отдыха. Инвестор приступил к строительству 3 корпусов отеля и получил господдержку, — говорит Евгений Дешевых.

Также в этом году в регионе планируется запустить 5 новых железнодорожных маршрутов, в том числе в направлении Салаирской тайги и озера Яровое. Появились туры и экскурсии в которых можно погрузится в традиции, обычаи и гастрономию региона. В этом году на Алтае ведется работа по благоустройству подъема в «Денисову пещеру».

Отмечается, что стоимость отдыха в регионе будет вырастет исходя из инфляции и спроса на отдых. К летнему сезону колебание цены достигает до 10%. При этом Евгений Дешевых отмечает, что даже в высокий сезон в регионе есть места с демократическими ценами от 900 рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что почти все места в отелях и базах отдыха забронированы в Республике Алтай на майские выходные.

Фото: pixabay — ulleo

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Рубрики : Туризм

Регионы: Сибирь Алтайский край

Теги : турпоток туризм в Алтайском крае летний сезон гид Озера мед и Василий Шукшин бесплатная карта гостя


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