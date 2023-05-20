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На Михайловской набережной в Новосибирске в десятый раз прошел Зеленый марафон

  • 20/05/2023, 16:12
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Зеленый марафон в Новосибирске
В нем приняли участие более 4500 человек.

Сегодня на Михайловской набережной прошел Зеленый марафон — спортивное, благотворительное, экологическое мероприятие. Его организатором является ПАО Сбербанк.  В Новосибирске Зеленый Марафон проходит в 10-й раз, после годичного перерыва. В 2023 году марафон объединил рекордное количество участников — более 4500 профессиональных спортсменов и любителей, принявших участие в забегах.

— Особенностью юбилейного марафона стала возросшая благотворительная составляющая, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, приветствуя участников марафона.

Ранее пресс-служба банка сообщала, что на начало мая на участие в марафоне зарегистрировались восемь тысяч сибиряков. Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе был детский забег на 420 или 500 м, 10 км для взрослых и инклюзивный старт для людей с инвалидностью. В этом году в Сибири Марафон проходил в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Абакане.

Юбилейный Зеленый Марафон в 2023-м году проходит в 60 городах России. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона, отмечали в банке.

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Рубрики : ЦУР Власть Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбербанк Зеленый Марафон благотворительность Андрей Травников


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