Собаку-робота в НГУ научили выполнять команды и искать человека

Студенты Новосибирского государственного университета Роман Дерунец и Владимир Таратутин устроили батл между робособакой и живым щенком. В китайского робота поместили начинку с искусственным интеллектом, которую разработали студенты НГУ. Как пишет КП-Новосибирск, теперь робособака может учить новые команды, искать человека по внешности и свободно ориентируется в пространстве.

Сотрудники Института интеллектуальной робототехники НГУ устроили «батл» роботу с настоящим щенком золотистого ретривера. Командовали: «сидеть», «лежать», «голос», «где хозяин», «дай лапу», «зайка», «обход препятствий», «принеси тапки», пишет издание.

В соревновании робот обыграл ретривера с небольшим отрывом. Через полгода разработчики намерены провести новый батл. Студенты планируют поставить роботу электронную челюсть, чтобы он мог приносить по команде вещи

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