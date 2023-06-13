Губернатор Андрей Травников дал поручения по строительству и ремонту социально значимых объектов

– Из поездок по Новосибирску, по итогам объезда объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – подрядчики заявили, что готовы успеть выполнить дополнительный объём ремонтных работ. Финансовое решение совместно с главой минтранса Анатолием Костылевским найдено. Подтверждаю необходимость дополнительного ремонта дорог по улицам Связистов и Пермская до ул. Титова и расположенного между ними участка ул. Оборонная, а также участка дороги между улицей Большая и конечной остановки маршрутного транспорта на улице 2-я Портовая.

По Советскому району – в прошлом году мы приняли принципиальное решение по созданию сквера в Академгородке с рабочим названием Чербузы. Как доложили коллеги из мэрии, все земельные вопросы решены, территория сформирована, готовы приступить к разработке ПСД и в следующем году выйти на работы. Просьба – подготовить необходимое бюджетное решение, чтобы в этом году документы были сделаны и к следующему ремонтному сезону готовы.

Также обращаю внимание на задачи, которые требуют срочных организационных и бюджетных решений – все они войдут в перечень поручений. Назову только некоторые, к муниципальным руководителям в связи со срочностью вопросов просьба также проявить активность. Усть-Таркский район – повышение качества и надёжности водоснабжения в селе Богословка.

По итогам посещения в Татарске предприятия пищепрома выяснился такой факт: переработка пищевой продукции для нашей экономики – один из приоритетов, но оказалось, что перерабатывающая пищевая промышленность у нас не попадает под отдельные меры поддержки инвестиционной деятельности и обновления оборудования. Просьба всех заинтересованных – минпромторг, минэконом, минсельхоз – рассмотреть эту ситуацию, оперативно внести изменения в соответствующие нормативные акты, чтобы приоритетные виды деятельности могли получать поддержку.

То же самое выяснилось в ходе посещения санатория «Краснозерский» – у нас добыча полезных ископаемых, необходимых для лечения людей (лечебные грязи, минеральная вода, рапа) приравнивается к добыче газа и нефти. Соответственно, организации, которые занимаются санаторно-курортным обслуживанием населения, не имеют права получать поддержку со стороны государства. Это федеральная проблема, но думаю, что мы способны её решить. Просьба разобраться с этим и подготовить необходимые инициативные письма.

Ещё один срочный и сложный вопрос по итогам посещения Краснозерского района – рекультивация территории после очистки озера Половинное. Просьба заместителям Губернатора, минприроды, минфину подключиться и помочь быстро решить проблему.

На особом контроле минсоцразвития попрошу держать вопрос ремонта корпусов детского оздоровительного лагеря «Солнышко» в Краснозерском районе – надо сделать так, чтобы к следующему сезону дети уже могли жить в более комфортных условиях, – потребовал губернатор.