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Самокат и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» приглашают горожан на открытую выставку

  • 13/06/2023, 16:56
Событие в Новосибирске пройдет 16 и 17 июня.

СберСамокат, входящий в группу компаний Сбер, запустил серию арт-выставок «Время открытий». Событие в Новосибирске пройдет 16 и 17 июня. Вход на мероприятие свободный по предварительной  регистрации.

Онлайн-ритейлер организует арт-выставки, на которых можно вдохновиться необычными инсталляциями. Вместе с аудиогидом гости пройдут через пять зон, каждая из которых посвящена органам чувств: осязанию, зрению, обонянию, слуху и вкусу. В последней зоне посетители попробуют необычные продукты собственной торговой марки бренда. А в конце выставки расположено пространство для творчества. Гости смогут самостоятельно создать рисунки, посетить мастер-классы и получить вкусные подарки от бренда.

«Мы создали пространство, в котором горожане смогут отвлечься от рутины и погрузиться в свои чувства и мысли. Выставки дадут возможность посетителям найти вдохновение и открыться новому. А ещё для гостей мы подготовили подарочные боксы с товарами от Самоката и промокоды на покупки», — рассказала Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям Самоката.

Мероприятие пройдёт:

  • 16 и 17 июня

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»

Адрес: ул. Каменская, 1

Часы работы: с 10:00 до 20:00.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер Самокат Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» банки


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