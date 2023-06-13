Самокат и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» приглашают горожан на открытую выставку

Самокат, входящий в группу компаний Сбер, запустил серию арт-выставок «Время открытий». Событие в Новосибирске пройдет 16 и 17 июня. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Онлайн-ритейлер организует арт-выставки, на которых можно вдохновиться необычными инсталляциями. Вместе с аудиогидом гости пройдут через пять зон, каждая из которых посвящена органам чувств: осязанию, зрению, обонянию, слуху и вкусу. В последней зоне посетители попробуют необычные продукты собственной торговой марки бренда. А в конце выставки расположено пространство для творчества. Гости смогут самостоятельно создать рисунки, посетить мастер-классы и получить вкусные подарки от бренда.

«Мы создали пространство, в котором горожане смогут отвлечься от рутины и погрузиться в свои чувства и мысли. Выставки дадут возможность посетителям найти вдохновение и открыться новому. А ещё для гостей мы подготовили подарочные боксы с товарами от Самоката и промокоды на покупки», — рассказала Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям Самоката.

Мероприятие пройдёт:

16 и 17 июня

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»

Адрес: ул. Каменская, 1

Часы работы: с 10:00 до 20:00.