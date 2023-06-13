Программа мероприятий на День города в Новосибирске

В День города жителей Новосибирска ждет масса развлекательных мероприятий. Редакция Infopro54 выбрала несколько из них куда стоит сходить.

С 11:30 на площади Ленина стартует марафон «Город танцует». В этом году танцевальные мастер-классы для горожан проведут звезды и наставники «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Александр Транов, Влад Ананьев. Они будут танцевать на площади Ленина вместе с горожанами. В 15 часов начнется программа «Город поет». Впервые взрослый сводный хор жителей Новосибирска совместно с детским сводным хором исполнит любимые всеми песни Александра Зацепина.

На главной сцене Михайловской набережной с 10.00 до 10.30 будет зарядка с Олимпийскими чемпионами и единственной женщиной космонавтом из Новосибирска Анны Кикиной. А уже с 10.30 и до 12.00 можно насладиться показом спектакля «Сказочное лето в НСК-130» от Детского театра мюзикла города Новосибирска. Затем последует попытка установления мирового и национального рекорда России – приготовление самой большой в мире порции биточков из сибирской щуки. А также выступление хип-хоп исполнителя Звонкого. В завершении праздничной программы предусмотрено фаер-шоу.

В Парке «Арена» с 14.00 до 22.00 будет проходить фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест». Фестиваль включает шесть основных направлений: танцевальные баттлы, экстрим-фест «СибСтрит», летний фестиваль «ЧирСпорт», «Граффити Джэм» и «ТачкоФест», открытые площадки театральные перформансы, музыкальные мастер-классы, зона релакса, творческие воркшопы

В Парке «Березовая роща» с 14.00 до 17.30 будет проходить ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город».

Ранее редакция сообщала о том, что восемь оркестров на День города в Новосибирске обойдутся в 18 млн рублей.