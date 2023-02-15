Крупный бизнес высоко оценивает потенциал Новосибирской области

Генеральный директор АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов высоко оценил взаимодействие с правительством Новосибирской области по решению актуальных вопросов и кадровый потенциал региона.

— Новосибирск хорош сам по себе еще и тем, что это потрясающая площадка кадровая – у нас много замечательных вузов, которые действительно ведут качественное, ежедневное сотрудничество с нами, мы со всеми работаем. У нас, в основном, молодые лица – средний возраст на предприятии –30 лет. Это замечательное поколение людей, многие из которых работают на предприятии 5-10 лет, уже профессионалы своего дела. В первую очередь, будем расти за счет кадров, это самая большая проблема сегодня, самый большой вызов, мы будем с ней справляться, — отметил он.