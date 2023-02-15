Городских депутатов проинформировали, как и когда они будут выбирать мэра Новосибирска

— Довожу до вас информацию о том, что в Заксобрание Новосибирской области поступило обращение от Общественной палаты региона о законодательной инициативе по изменению модели выборов главы муниципального образования. Оно было рассмотрено на экспертном совете муниципальных образований области. По результатам обсуждения группа депутатов Заксобрания выступила субъектом права законодательной инициативы и подготовила законопроект о внесении изменений в закон области, — сообщил на горсовете Новосибирска председатель комитета по госполитике регионального парламента Игорь Умербаев («Единая Россия»).

— Перед сессией мы провели переговоры с депутатами — и большинство поддерживает этот законопроект. Если сессия его примет, то в течение 14 дней закон должен подписать губернатор, а в течение 3 месяцев муниципалитеты должны будут привести в соответствие свои нормативно-правовые акты, — добавил Умербаев.

Речь идет об изменении модели выборов в Новосибирске и Кольцово, которая активно обсуждается в последнее время. Законопроект вынесен на рассмотрение февральской сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.

По его словам, модель предполагает, что будет создана конкурсная комиссия, в состав которой может заявиться любой желающий. На конкурсе кандидаты будут проходить тесты, отвечать на вопросы, выполнять практические задания. Тех, кто наберет больше всех баллов, вынесут на голосование сессии горсовета. Закон вступит в действие после истечения срока полномочий действующих глав муниципалитетов.

— С одной стороны, это повысит роль горсовета и депутатов в определении главы города, с другой — увеличит их ответственность за этот выбор, — подчеркнул Игорь Умербаев.

Голосования по данной информации на февральской сессии не было, поэтому свое отношение к смене модели выборов мера депутаты выразили в вопросах и выступлениях.

Категорически против высказались представители оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020». Депутат Светлана Каверзина поинтересовалась, что случилось, если депутаты регионального парламента стали сомневаться в том, что жители Новосибирска смогут сами выбрать достойную кандидатуру.

— Партия власти не выставляла свою кандидатуру на выборах мэра 2019 года. Странно в такой ситуации говорить о низкой явке — интриги не было, — заявила она.

Ее коллега по коалиции Антон Картавин предложил региональным депутатам провести референдум и спросить у жителей, готовы ли они к смене модели выборов мэра.

— Если посмотреть на итоги предыдущих выборов, то явка на выборы горсовета была меньше, чем на выборы мэра. Получается, что менее легитимный орган будет выбирать более легитимный? — спросил Картавин.

Игорь Умербаев пояснил, что жителей никто не ограничивает и элемент выборности сохраняется, но меняется модель: они выбирают депутатов, которые выбирают мэра. Кроме того, он напомнил, что интерес избирателей к прямым выборам в последнее время падает по всей России, не только в Новосибирске. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») добавил, что легитимность модели выборов четко прописана в законодательстве, поэтому в этом плане вопросов быть не может.

Депутат Павел Горшков (КПРФ) поинтересовался: кто в случае смены модели сможет лишать мэра полномочий? По словам Умербаева, все будет происходить в рамках действующего законодательства.

Александр Бурмистров (КПРФ) поинтересовался: сможет ли выбранный депутатами мэр отстаивать интересы города перед областью? Он напомнил историю, когда с Новосибирска «трясли» дополнительную выплату по Бугринскому мосту в размере 2,5 млрд рублей. Тогда отбиться удалось. Кроме того, депутат высказал опасение, что назначенный мэр может инициировать рост задолженности городского бюджета по инвестпроектам и концессиям, как это произошло с региональным бюджетом

Впрочем, судя по комментариям на сессии, вернее почти их полному отсутствию, большинство депутатов горсовета смену модели выборов мэра поддержат.

Дмитрий Асанцев, комментируя это решение, подчеркнул, что самым большим плюсом в изменении модели является профессиональная конкурсная комиссия, где кандидат проходит конкурс на профпригодность.

— Это снижает риски попадания во власть людей, идущих на выборы и делающих популистские заявления, акцентируя внимание на моментах, которые хорошо ложатся на слух, но они не всегда понимают, можно ли это реализовать и как. Это определенный фильтр, — заявил Асанцев. — Кроме того, модель работает во многих городах страны, в том числе тех, которые входят в топ-10 по эффективности. Не нужно говорить людям, что «то, что было раньше — хорошо, а новое — ужасно и плохо». Поживем — увидим.

Депутат от «Лиги эффективности» Игорь Украинцев прямым текстом призвал коллег не ныть, а понять, что выборное законодательство приводится в соответствие с федеральным.

— Меня в 2021 году обвиняли в популизме (Украинцев предлагал провести референдум об отставке мэра Новосибирска. — Ред.), а чем вы занимаетесь сейчас? Вы напоминаете ребенка, который лежит и переживает, что осень закончилась и он больше не сможет побегать в резиновых сапогах по лужам, в то время как все остальные уже лепят снежки, — возмутился депутат. — От того, выборный глава или нет, не зависит качество управления. И лучший пример тому — экс-глава Новосибирска Иван Севастьянов (Руководил городом 1963 года по декабрь 1983 года. — Ред.). За это время город получил колоссальный толчок к развитию, было построено метро, Димитровский мост. А Севастьянов был назначен и утвержден городским советом! От человека все зависит и от того, насколько он любит Новосибирск.

Ранее редакция рассказывала о том, почему глава региона отказывается комментировать, примет ли он участие в выборах губернатора.