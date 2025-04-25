На 9 мая в Новосибирске прозвучит праздничный салют

В Новосибирске празднование Дня Победы завершится в 21:50 фейерверком на площади Ленина и у Монумента Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют. Об это рассказала начальник управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области Ирина Соловьева на пресс-конференции.

Стоит отметить, что несколько предыдущих лет праздничные салюты на 9 мая в городе отменялись. Городские власти объясняли это требованиями безопасности. Также в городе не проводились вечерние мероприятия

Напомним, мэр Новосибирска ограничил 9 мая передвижение самокатчиков в некоторых локациях города. Запрет коснется, например, Михайловской набережной, парков и скверов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы. В регионе запланировано более 60 тысяч различных мероприятий, которые, как ожидается, охватят свыше 800 тысяч человек.