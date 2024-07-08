Самокатчики проходят тест Струпа на внимательность в Новосибирске

При аренде самокатов в определенных локациях компания Whoosh начала выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Первоначально проверки будут проходить в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения — часы пик, пояснили в пресс-службе компании. Арендатор через приложение должен будет пройти короткий тест на навыки направленного внимания (тест Шульте и тест Струпа), чтобы определить готов он к аккуратному вождению самоката или нет.

— Если пользователь не сможет пройти тест, сервис временно снизит скорость его поездок до 15 км/ч. Если пользователь откажется от прохождения теста, то скорость его движения также будет ограничено. Кроме того, компания не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы, — отметили представители кикшеринга.

В пресс-службе компании редакции Infopro54 пояснили, что в Новосибирске эти проверки уже начались. Пока статистики по отказам нет.

Напомним, сегодня в Новосибирске действует ряд ограничений для арендаторов самокатов. Это специальные скоростные режимы на улицах с большим количеством пешеходов (парки, скверы, многолюдные улицы), ограничение движения в локациях, где поездки некомфортны и общее ограничение скорости, а также ограничение поездок вдвоем. В компании также напомнили, что за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 100 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Новосибирске не приживется полиция на самокатах.