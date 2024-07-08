Новосибирский депутат попросил губернатора запретить никабы

Депутат горсовета города Бердска обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением запретить в регионе ношение никабов (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз — прим. Редакции).

Фируз Хасанов считает, что под закрытой одеждой могут скрываться террористы.

— Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз в стране, считаю данную меру обоснованной и необходимой. Под никабом могут скрываться мужчины, а женщины проносить запрещенные предметы. Надо защитить граждан страны от этой угрозы, — написал депутат на своей странице в «ВКонтакте».

Кроме этого Фируз Хасанов выразил готовность вступить в рабочую группу по разработке мероприятий в сфере миграционной политики.

— Ситуация с преступностью мигрантов требует радикальных мер со стороны государства, особенно в условиях внешнего давления и роста социальной напряженности в российском обществе, — добавил автор поста.

Напомним, поводом для обсуждения запрета никаба послужил скандал, разгоревшийся в Дагестане. Раскрутила историю одна из местных жительниц, которая пришла на прием к доктору в никабе, а потом в соцсетях пожаловалась на то, что ее отказались обслуживать. За «оскорбленную» женщину тут же вступились местные общественники. Они начали звонить руководству клиники, требовать извинений от врача, даже не разобравшись в реальной ситуации. На защиту медика встал глава муфтията республики. Он разобрался в ситуации и пришел к выводу, что весь конфликт был искусственно раздут. После этого муфтий заявил, что в издаст фетву о запрете ношения никаба в Дагестане.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов поддержал идею духовного лидера мусульман о запрете ношения никаба.