Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые особенности форума «Технопром-2024»

Новосибирская область готова к проведению XI «Технопрома» – международный форум технологического развития, организаторами которого выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, СО РАН и НГУ, пройдет в нашем регионе уже на следующей неделе.

— В ближайший вторник, 27 августа, мы открываем XI Международный форум технологического развития «Технопром» – главный форум Новосибирской области. Причем 2024 год по-своему особенный – произошла «пересборка» нацпроектов и новые задачи формируются уже не по отраслевому признаку, а под конкретные национальные цели. В этой связи «Технопром» становится основным местом для координации усилий науки, образования, бизнеса и органов госвласти. В завершении недели пройдет яркий фестиваль «ТехноАрт», который объединяет на своей площадке науку и искусство, — отметил глава региона.

Форум будет работать четыре дня: с 27 по 30 августа. Он объединит более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей со всех регионов России. Ключевая тема мероприятия в этом году – «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России».

Отдельным событием, сопровождающими «Технопром», станет ТехноАрт (культурная программа форума).