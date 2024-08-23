Семь иностранцев выдворены за нарушение миграционного режима из Новосибирска

С 19 по 21 августа 2024 года проведены рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции в Новосибирской области.

Особое внимание было уделено местам, где проживают иностранные граждане, а также местам их работы, включая точки торговли и общепита.

– На законность нахождения в Российской Федерации проверено более 120 иностранных граждан. 11 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Было вынесено 7 постановлений о выдворении с территории страны.

Также установлены лица, которые допустили к незаконной трудовой деятельности этих граждан. На данный момент проводится работа по привлечению должностных лиц к ответственности.



Ранее редакция сообщала о том, что еще два кафе с мигрантами закрыли на Хилокской в Новосибирске.