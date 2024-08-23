Ливни с грозами и шквалистый ветер ожидаются в выходные в Новосибирске

В ближайшие выходные в Новосибирске ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 24 августа, будут лить кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха прогреется до +26 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до + 14. Ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 7-12 м/с., при порывах до 17 м/с.

В воскресенье, 25 августа, по данным метеосервиса, дожди перейдут в стадию ливней, которые обрушатся на сибирскую столицу вместе с громом и молниями. Температура воздуха днем составит +18…+20, а ночью похолодает до +13 градусов.

По народному календарю 24 августа отмечается память мученика Евпатия Коловрата (Евпла). Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника, погибшего во время боя русских князей против татар. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

В старину в этот день опасались ходить на болота, где в это время якобы бродили души людей, умерших не своей смертью.

На Евпатия Коловрата категорически запрещается ссориться и кричать друг на друга, иначе можно накликать беду.

Согласно народным приметам, безветренная погода 24 августа — к хорошей погоде практически до осени. Дождь на рассвете — к ненастной неделе. Солнечный день — к теплому и ясному сентябрю.