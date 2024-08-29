Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что новые нацпроекты расширяют возможности регионов в сфере образования и подготовки кадров.

— Стартуют новые национальные проекты, появляется много новых направлений, возможностей. Окончательно подтверждена высокая значимость образования, подготовки, воспитания кадров. Вторая задача – в ближайшие годы воспитать и научить «квалифицированного заказчика» – наших работодателей, которые сегодня уже активно наращивают сотрудничество с системой образования. Третье – мы имеем амбиции оставаться лидирующим регионом по качеству системы образования. И четвёртое – важно, чтобы текущий тематический Год семьи оставил не менее полезное наследие, чем Год педагога и наставника. Это патриотическое и трудовое воспитание, взаимодействие школы и семьи, — отметил глава региона.

Министр образования региона Мария Жафярова сообщила, что наиболее значимыми являются следующие системные достижения предшествующего развития системы образования Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Образование»: введены в эксплуатацию 29 школ проектной мощностью 21 184 места. На базе почти 400 школ создана сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 567 школ оснащены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания в целях внедрения цифровой образовательной среды; на базе 5 школ, расположенных на территории 5 муниципальных образований, созданы и успешно работают Центры цифрового образования «IT-куб», подготовлено открытие ещё одного Центра на базе учреждения дополнительного образования детей в Куйбышевском районе.

В рамках реализации программы «Земский учитель» за пять лет в регион привлечено 212 педагогов.