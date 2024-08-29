Сибиряк убил любовницу из-за нежелания заниматься с ней сексом и спрятал тело на кладбище

Следователи СК завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство» в отношении 36-летнего жителя города Барабинска.

Это драматичная история произошла в июне 2024 года. Примерный семьянин Василий* на улице познакомился с 39-летней Еленой*. Мужчина вдруг ощутил себя героем-любовником и пожелал продолжить общение с женщиной наедине.

― Он пригласил ее к себе в гости в одно из садоводств города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе общения он задушил потерпевшую, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Как выяснилось, конфликт случился в тот момент, когда женщина разделась и была готова вступить с новым знакомым в интимную связь. В этот момент Василий* испытал отвращение к партнерше.

― Злоумышленник взял из ограды дачного домика веревку, которую двумя руками накинул на горло жертвы и стал затягивать, перекрыв таким образом доступ воздуха в легкие и вызвав удушение последней. Женщина скончалась на месте совершения преступления, ― добавили в прокуратуре Новосибирской области.

После содеянного сибиряк погрузил мертвую любовницу в свой автомобиль и по дороге домой выбросил ее на местном кладбище. Голое тело сельчанки нашли посетители погоста.

Следователям потребовалось несколько дней, чтобы выйти на след убийцы. Вычислить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения, по которым был восстановлен весь путь душегуба. В содеянном он сознался. Теперь судьбу барабинца решит суд.

― Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― добавили в СК региона.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, но он уже выразил желание подписать контракт и уйти добровольцем на СВО.

Ранее редакция рассказывала историю убийства молодой сибирячки. Сожитель расправился с жительницей Бердска пока ее маленькие дети гуляли на улице.

*Имена героев изменены.