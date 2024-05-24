Губернатор Андрей Травников открыл Дни культуры Новосибирской области в Республике Беларусь

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь премьер-министр страны Роман Головченко и глава Новосибирской области Андрей Травников осмотрели выставочные площадки проекта «Дни культуры Новосибирской области»: «Окаменевшее время» (выставка гигантов ледникового периода), «История Новосибирской области» из собраний Новосибирского государственного краеведческого музея; «Национальный костюм: традиции и современность» из собраний учреждения «Сибирь-Концерт» и Краеведческого музея; «Сибирь многоликая» из собрания Новосибирского государственного художественного музея.

— Проект Дней культуры является элементом плана развития нашего сотрудничества на 2024 год. Впервые нам дана возможность на главных площадках Минска представить всё многообразие культурной, народной, национальной идентичности тех людей, которые составили этот удивительный сплав – сибиряков, которых наш президент Владимир Путин назвал «золотым фондом России», — подчеркнул Андрей Травников.

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, в свою очередь, поблагодарил губернатора Новосибирской области и региональное правительство за организацию такого великолепного мероприятия.