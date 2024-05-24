Прокуратура передала в суд дело о похищении студента НГТУ в Новосибирске

Следователи СК завершили расследование громкого уголовного дела о похищении и вымогательстве.

Преступление было совершено 18 декабря 2023 года. Бандиты подкараулили 16-летнего учащегося колледжа НГТУ в одном из кафе в Железнодорожном районе города. Угрожая ему пистолетом и хорошенько избив, они затолкали его в машину и повезли к банкомату.

― Затем похитили находящиеся у него на банковской карте деньги в размере 250 тысяч рублей, и скрылись с места преступления, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Очнувшись от пережитого шока, подросток написал заявление на своих похитителей. Но задержать по горячим следам бандитов не удалось.

Спустя почти полтора месяца сыщики вышли на след преступников. Среди участников оказался 23-летний судимый за кражу житель поселка Марусино. Остальные подозреваемые в возрасте 19-23 лет ранее не имели проблем с законом.

― В квартирах подозреваемых проведены обыски. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, деньги в сумме 20 тысяч рублей, а также вещи, в которых они совершили преступление. Еще были найдены два сигнальных пистолета, переделанных под травматические, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

По ходатайству следователя четырем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а пятому ― домашний арест.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по всем фигурантам. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».