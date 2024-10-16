Губернатор Андрей Травников дал оценку выставке «Поезд Победы»

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что «Поезд Победы» представляет собой уникальную интерактивную передвижную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. По его словам, на выставке, которая прибыла в преддверии 80-летия победы, представлены 10 тематических вагонов, каждый из которых рассказывает о различных аспектах самой кровопролитной войны в истории человечества. Посетители выставки испытывают широкий спектр эмоций, погружаясь в атмосферу военного времени, что позволяет лучше понять масштабы героизма и мужества, проявленного советским народом в условиях войны. Глава региона считает данный проект крайне важным для сохранения исторической памяти о жертвах и подвигах тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу.

— Благодарю разработчиков идеи и создателей «Поезда Победы» за великолепную работу и за возможность прикоснуться к истории, — отметил губернатор.

Сегодня в музей пришли активисты Регионального Дома Юнармии. Молодые люди поделились, что выставка вызвала у них разнообразные эмоции — от восторга и страха до сочувствия и радости от долгожданной Победы. Валерия Качанова, юнармеец, рассказала, что было ощущение, как будто переживаешь события вместе с солдатами на фронте и с мирными жителями, узнавшими о начале войны.

Посетителям помогают погрузиться в атмосферу военного времени мультимедийные технологии, предметы той эпохи и воспоминания машинистки Лидии, ставшие основой для проекта. Каждый вагон «Поезда Победы» представляет собой уникальную историю Великой Отечественной войны, предлагая путешествие от трудных первых дней до 9 мая 1945 года.

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка с полным эффектом присутствия в движущемся поезде, состоящая из 10 вагонов, посвященных отдельным событиям войны. В 2023 году экспозиция была дополнена вагоном о военных трибуналах. В 2024 году, при поддержке Президентского фонда, запущена интерактивная версия выставки с 79 панорамами и 158 интерактивными элементами. С момента открытия в октябре 2020 года выставку посетили более миллиона человек из России и Беларуси.