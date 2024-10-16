Милое видео с котенком леопарда опубликовал Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило поделился очаровательным видео, на котором запечатлена прогулка малыша дальневосточных леопарда. Этот очаровательный котенок, кажется, с удовольствием наслаждается последними теплыми деньками октября 2024 года.

Судя по кадрам, детеныш нежится на солнышке, играет, потягивается и лежит на песке.

Кроме того, с явным удовольствием детеныш грызет мясную косточку, как и положено растущему организму.



В комментариях пользователи пишут:

— Мило потягивается. — Невозможно хорошенькая! — Хищница маленькая. И косточка уже по зубам. Умничка.

Вольер с леопардами расположен в зоопарке между вольерами с пумами и полярными волками.

Ранее редакция сообщала о том, что у дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска родился малыш.