В Новосибирске соседский спор решил пристав

Новый кирпичный гараж у одного жителя на улице Кленовой мешал остальным местным. Пристав разрешил соседский спор.

Один из жителей улицы на своей земле решил построить гараж из кирпича.

— По факту новое строение вышло за пределы его участка на 3-4,5 метра. Соседи обратились с жалобой в районную администрацию. Затем прошел суд, — отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Представители судебной власти обязали гражданина перенести гараж, осуществив его демонтаж.

Как только исполнительный документ поступил в Службу судебных приставов, сотрудник вручил требование должнику и предупредил его об ответственности за неуплату. Чтобы сохранить возможность путешествовать за границу, мужчина решил снести кирпичное строение.

Должник утверждал, что его постройка не создавала проблем для окружающих. При этом он сузил проезд между домами до 4,5 метров, чем создал неудобства для жителей соседних домов.

За две недели должник разобрал новый гараж.

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