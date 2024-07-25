Губернатор Андрей Травников поддержал развитие инфраструктуры палаточного лагеря «Юнармеец»

С условиями, созданными для учебы и отдыха в палаточном лагере, ознакомился губернатор Андрей Травников.

— За год здесь уже многое прибавилось: это и спортивные площадки, и места для проведения занятий. Я поддержу развитие школьного стадиона, который будет востребован не только во время каникул. На фоне учебного процесса, и с учётом того, что погода у нас очень переменчивая, здесь требуется крытое здание для проведения занятий внутри помещения. Поэтому легковозводимое крытое здание тоже будет к следующему сезону, — пообещал глава региона.

При поддержке губернатора и правительства Новосибирской области лагерь получил региональный статус и может принимать детей из всех районов области. По сведениям пресс-службы регионального правительства, участниками третьей смены стали ребята из Новосибирского, Баганского, Мошковского районов, а также Новосибирска, Бердска и Кольцово. Кроме того, в этом году участие принимают дети из Беловодского муниципального округа ЛНР, в рамках шефской помощи и реализации федерального проекта «Лица дружбы».

Отмечается, что близость местоположения лагеря к воинским частям Шиловского полигона дала возможность подготовить программы военно-патриотических смен, где занятия для школьников проводят военнослужащие, офицеры запаса, участники СВО.