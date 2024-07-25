Прокуратура проверит беседки и баню в водоохранной зоне под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области проверяет, насколько законно в деревне Шаитик, что в Новосибирской области, размещены различные строительные объекты.
— Прокуратура проверит соблюдение природоохранного и земельного законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Местные жители неоднократно обращались в администрацию с вопросами о том, почему и на каких основаниях на территории появляются беседки, жилые домики и баня. Но никаких мер не было принято.
Жители деревни также рассказали, что хозяин этих построек, Алексей, ведёт себя неадекватно.
— Угрожает своей сестрой, которая является действующей судьей города Омска, и перекрывает выход на береговую зону из собственного участка, — отмечает жительница в посте АСТ-54.
Ранее редакция сообщала о том, что силовики займутся конём и жирафом около зоопарка в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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