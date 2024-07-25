Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В общей сложности с 2022 года в нашей стране капитально отремонтировано уже более четырех тысяч школьных зданий. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названа Новосибирская область.

Ход работ по проведению капремонта в образовательных организациях региона на примере школы «Журавушка» в Новосибирске проконтролировал замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

— Это один из 60 объектов, работы на которых ведутся в регионе по плану в 2024-2026 годах с двухлетним и однолетним циклом в рамках федеральной программы капремонта, — отметил Юрий Савостьянов. — Работы ведутся под контролем областных властей.

Общая строительная готовность объекта в настоящее время составляет порядка 15%.

С 1 сентября обучающиеся школы будут распределены по другим общеобразовательным учреждениям: 1-4 классы – в МБОУ СОШ № 74 по ул. Кропоткина, 119; 5 -11 классы – в МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что на сегодня в Новосибирской области ведется капремонт на 30 объектах с двухлетним циклом, на шести объектах с однолетним циклом. В последующие годы запланированы работы еще на 24 объектах образования.