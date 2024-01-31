Губернатор Андрей Травников поручил развивать спортивные федерации в районах области

Глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы – по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе. Среди задач, которые необходимо решить, — формирование единой системы развития спорта во всех сферах жизни – школьного, студенческого, корпоративного спорта и т.д.; создание единого сквозного календаря мероприятий по всем уровням спортивной подготовки, мастерства.

Важное направление, которое обозначил губернатор, – работа областных спортивных федераций в районах области.

Спортивные федерации должны работать в самых отдалённых районах области, в самых маленьких школах: вовлекать детей в спорт, заниматься его популяризацией, организовывать соревнования по своим видам спорта.

Сегодня в нашем регионе развивается 119 видов спорта, действует 117 аккредитованных спортивных федераций. Почти половина жителей Новосибирской область систематически занимаются физкультурой и спортом. Это более 1,2 млн человек.

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, оказывается поддержка и тренерам, и спортсменам; продолжается развитие массового спорта, спорта высших достижений и поддержка ветеранов специальной военной операции. Как добавил министр, Министерство спорта РФ отметило наш регион как образцовый по выполнению плана мероприятий.