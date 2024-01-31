Способ получения табака с пониженным содержанием никотина запатентовали в Новосибирске

В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН запатентовали способ получения табака с пониженным содержанием никотина.

— Работа над проектом заняла у ученых Института цитологии и генетики СО РАН несколько лет, — говорится в сообщении.

В своих исследованиях ученым удалось получить генетически стабильные линии растений табака, в которых выключено несколько родственных генов, контролирующих вторичный метаболизм растения.

— Одновременно с нашей работой, похожие задачи ставили перед собой и другие группы в мире. Однако оказалось, что выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения, и часто к стерильности. Мы добились того, чтобы модифицированные растения превратились в линии с наследуемым сниженным содержанием никотина», — рассказала Софья Герасимова, старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН.

В результате на два наиболее перспективных способа уменьшения содержания никотина в табаке были получены патенты.

Это послужит базой для создания уже сортов табака с пониженным содержанием никотина.

— Такой табак может служить биореактором для накопления различных полезных веществ или кормовой базой для разведения насекомых, — отметили ученые.

Не забыли ученые и о обычных курильщиках. Появление такого табака на рынке будет им только на пользу. Они напомнили, что в сигаретах содержатся и другие вредные и опасные вещества, но именно на никотин приходится большая часть вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые подвергли излучению кроликов в Новосибирске.