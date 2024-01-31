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«Мне что-то там подсыпали в кофе»: сибиряк против своей воли купил дорогую машину в автосалоне Новосибирска

  • 31/01/2024, 14:30
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Сибиряк против своей воли купил дорогую машину в автосалоне Новосибирска
Житель Кемеровской области подал на банкротство после посещения новосибирского автосалона.

Житель города Топки Кемеровской области, 38-летний Максим Тимошенко* считает, что стал жертвой агрессивного маркетинга в новосибирском автосалоне. Мужчина с дочкой приехал в столицу Сибири, чтобы просто присмотреть себе новый автомобиль, а в итоге стал обладателем подержанного кроссовера за более, чем 2 млн рублей. Иномарку сибиряк оформил в кредит на 7 лет и теперь должен банку около 4 миллионов. Своей покупкой Максим остался недоволен, но салон отказался расторгать сделку. Таких денег у безработного мужчины попросту нет, он теперь пытается объявить себя банкротом, чтобы исправить ситуацию. Подробности этой истории ― в материале Infopro54.

«Я был как в плену»

Житель Кузбасса Максим Тимошенко* в новом году решил приобрести новый автомобиль. Случайно в интернете он наткнулся на рекламу автосалона в Новосибирске. Присмотрел там «железного коня» и договорился с менеджером, что приедет оценить машину вживую.

Так 18 января сибиряк вместе с дочкой оказался в Новосибирске.

― В принципе это не первая моя машина, поэтому я не торопился, хотел все изучить, посмотреть. В автосалоне меня сразу взяли в оборот. Они обрабатывают людей, как мошенники. Стали сразу навязывать мне совершенно другой автомобиль, который я даже не рассматривал. Окружили, заговорили до такой степени, что я был как в тумане или плену каком-то. Создавали ненужную суету, быстро как-то стали оформлять на меня кредит. Я подозреваю, что в кофе мне что-то подсыпали, потому что я вообще был как невменяемый. Они бегали вокруг с бумагами, договорами, документами. Якобы вот сейчас пять минут, пять секунд подождете и вы счастливый водитель. В итоге прошло 8 часов. Мы с дочерью ужасно вымотались, устали, хотели есть, ― вспоминает тот неприятный день Максим.

Клиент автосалона утверждает, что словно в бреду подписывал все документы, даже не вникая в суть. Да и автомобиль «Ниссан» он по сути не осмотрел, как следует. Его тут же перебивали, уводили по разным кабинетам, задабривали подарочками в виде ковриков, полезных опций и прочим.

― Когда меня в очередной раз увели, то сотрудники салона взяли мобильный телефон у моей дочери и сами написали о себе хороший отзыв, разместив его на сайте. Это уже совсем что-то запредельное, ― возмущается покупатель.

Мужчина признается, что в тот момент мечтал уже поскорее уйти оттуда, но сделка все никак не заканчивалась. Надо было то где-то получить одобрение, то дождаться чьей-то подписи.

В итоге, когда на улице уже стало темно, а рабочий день салона закончился, ему выдали ключи от кроссовера, папку с договорами и пожелали удачи.

― Я был настолько вымотан морально и физически, что даже побоялся ехать домой. Мы с дочкой припарковались около этого салона и остались ночевать в машине, ― говорит Максим.

Когда наступила тишина, обладатель «Ниссана» стал приходить в себя и начал мониторить интернет и автотеку, чтобы проверить свою покупку.

― И тут выяснилось, что у автомобиля скрученный пробег, он был в ДТП. Короче, я купил какой-то дроволет 2017 года, да еще и в кредит под дикие проценты. При этом я нашел, что этот «Ниссан» продавали на сайте объявлений меньше, чем за миллион. Мне страшно стало. Думал, что жена меня просто убьет, ― делится воспоминаниями сибиряк.

Всю ночь он провел в раздумьях, а утром, как только автосалон открылся, пошел расторгать сделку.

Обратной дороги нет

В автосалоне, видимо, уже не в первый раз сталкиваются с такими клиентами. Максиму вежливо объяснили, что вернуть автомобиль уже не получится. Якобы он должен прямо сейчас заплатить им по договору 400 тысяч неустойки, да и аннулировать кредит будет уже сложно.

― Я осознал, что не нужен мне этот автомобиль. Оказался в безвыходной ситуации просто. Продать его я не могу, так как он в залоге у банка. Ездить на нем я тоже не собираюсь. Я не могу объяснить, как я его вообще купил. Взрослый, адекватный мужик, а развели меня как лоха. Юристы смотрели все документы, но там просто черт ногу сломит. Все условия против покупателя. Единственный выход ― банкротство, ― рассказывает недовольный покупатель.

Сибиряк против своей воли купил дорогую машину в автосалоне Новосибирска

Максим с трудом верит, что ситуация с автосалоном решится в его пользу. Он согласился на публикацию его истории с одной целью ― чтобы другие люди были осторожнее и не попадались в такую ловушку, как он.

Журналист Infopro54 обратился за комментарием в организацию, где побывал житель Кемеровской области. Менеджер не смог пояснить ситуацию, но пообещал, что директор компании обязательно перезвонит. Звонка не последовало.

«Стоп! Я должен подумать»

В системе современных продаж люди часто сталкиваются с подобным агрессивным маркетингом.  Вспомните, сколько пенсионерок пострадали от действий популярной косметической компании. Женщины приглашались на косметическую процедуру, а возвращались домой с чемоданчиком не самых люксовых кремов, но зато с огромным кредитом лет на 5.

Мы попросили эксперта по работе с подсознанием, психолога Евгения Звягинцева прокомментировать это модное явление.

― Бывают ситуации, когда вам пытаются активно что-то продать. Весь персонал бегает, суетиться, пытается экономить ваше время, успеть до закрытия и так далее. Здесь стоит задуматься, от чего такое внимание? Тут есть два варианта, или вы VIP-клиент или вам пытаются что-то впарить пока вы не заметили, что покупаете не то, что искали. Так было в случае с автосалоном. Весь период нахождения сделки, сотрудники просто отвлекали  внимание, не давали клиенту сосредоточиться, нагружали его мозг, не давали собраться с мыслями. Это очень эффективно работает. Вы не успеваете «переварить» одну информацию, вам уже подсовывают новую, и так постоянно. В итоге, мозг на какой-то момент отключается, для «перезагрузки» и начинает воспринимать за правду все, что ему говорят. В этот момент человек не просто будет согласен на все, а готов на то, что за него будут принимать все решения. Мозг перестает справляться и ищет помощи. Помощь приходит в лице расторопного менеджера, который успевает подсовывать документы для подписи. И все, дело сделано, сделка совершена, а вы даже не поняли как. Только после того, как мозг начал осознавать реальность, «перезагрузился» пришло осознание, что произошло что-то странное и непонятное, ― рассказывает эксперт.

Такой способ одурачивания людей применяется сейчас практически повсеместно. Психолог поделился секретом, как обезопасить себя от подобного воздействия.

― Таким ситуациям можно противостоять только одним способом. Остановиться, сказать: «Стоп, я должен подумать!». Никуда от вас этот товар не денется, ничего страшного не произойдет. Лучше вообще выйти, погулять 30 минут или вообще вернуться на следующий день. Стоять на своем. Если вы понимаете, что уже ничего не понимаете или не успеваете следить за происходящим, просто остановитесь. Лучше что-то не купить, чем сделать это так, ― рекомендует Евгений Звягинцев.

А чтобы исключить мысли, что в автосалонах подмешивают психотропные вещества в кофе или воду, то лучше брать с собой бутылочку минералки и отказываться от угощения.

«Необходимо обращаться в суд»

Юристы считают, что ситуация, в которой оказался сибиряк, вовсе не безвыходная.

― Автомобиль является технически-сложным товаром и вернуть его продавцу можно только в случае, если в нем будут обнаружены существенные недостатки. Законом определена обязанность продавца своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Так в соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, при этом данная норма распространяется как на автомобиль купленный за счет собственных средств, так и на товар, приобретенный в кредит. К существенным недостаткам можно отнести как технические неисправности автомобиля, так и сокрытие продавцом информации, например о том, что автомобиль участвовал в ДТП. Срок для расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств начинает течь со дня покупки и составляет 15 дней. Чтобы вернуть автомобиль с пробегом в автосалон, нужно подготовить письменную претензию. Если претензия продавцом не будет удовлетворена, то необходимо обращаться в суд, ― проконсультировала  Маргарита Распопина, руководитель юридического отдела «Гражданская Правовая Компания».

С методами сомнительных продаж ситуация обстоит иначе. Оказалось, что агрессивный маркетинг в стране не запрещен.

― Законом не регламентировано использование этого метода продаж, соответственно никаких санкций за злоупотребление данным инструментом не предусмотрено. Если потребитель столкнулся с данным маркетинговым ходом, то вся должная осмотрительность ложится полностью на его плечи и под его ответственность, ― добавляет юрист.

*Имя героя изменено.

Фото предоставлено героем публикации.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Кемеровская обалсть

Теги : покупка автомобиля агрессивный маркетинг автосалон


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