Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны

К празднованию 10-летнего юбилея Крымской весны присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мероприятие прошло в центре города.

― Это знаковый праздник, очень важная для нас дата. За этот период крымчане прошли очень большой путь. Они учились много строить и за эти 10 лет они построили новую инфраструктуру: дороги, мосты, аэропорты, университеты, больницы. Мы понимаем сегодня, по прошествии этих лет, особенно последних двух лет, что сделано очень важное дело, очень правильный шаг, тогда, в 2014 году. Правильное решение, что Президент, и вся страна вслед за ним, поддержали волю крымчан, – сказал глава региона.