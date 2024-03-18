Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны

К празднованию 10-летнего юбилея Крымской весны присоединился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мероприятие прошло в центре города.
― Это знаковый праздник, очень важная для нас дата. За этот период крымчане прошли очень большой путь. Они учились много строить и за эти 10 лет они построили новую инфраструктуру: дороги, мосты, аэропорты, университеты, больницы. Мы понимаем сегодня, по прошествии этих лет, особенно последних двух лет, что сделано очень важное дело, очень правильный шаг, тогда, в 2014 году. Правильное решение, что Президент, и вся страна вслед за ним, поддержали волю крымчан, – сказал глава региона.
В рамках празднования Андрей Травников вручил общественные медали «Отец солдата» нескольким достойным жителям области.
Эта награда учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России». Она является символом преемственности поколений, где в семьях сумели достойно воспитать защитников Отечества. Вручают ее тем отцам, чьи сыновья проявили героизм в ходе специальной военной операции.
Фото с сайта правительства Новосибирской области.
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