Спасатели сняли с линии электропередачи жителя Новосибирска, отметившего Масленицу

В Новосибирске спасатели сняли с ЛЭП в Академгородке отважного сибиряка.

— В обед 17 марта новосибирец в Академгородке забрался на линию электропередач. Крепко ухватившись за опору, он стал просить о помощи. Очевидцы вызвали спасателей, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

На место происшествия приехали пожарные. Забравшись на высоту, они обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. Альпиниста передали в руки медикам.

— По оперативной информации, он не пострадал, — отметили в сообщении.

Причину такого поступка выяснить не удалось. Возможно, что на данный подвиг герой отважился под воздействием алкоголя.

— Наверное, мужчина перепутал место проведения масленичного гуляния, — предполагает МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели эвакуировали подростка из оврага в Новосибирске.