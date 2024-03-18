Спасатели сняли с линии электропередачи жителя Новосибирска, отметившего Масленицу

В Новосибирске спасатели сняли с ЛЭП в Академгородке отважного сибиряка.
— В обед 17 марта новосибирец в Академгородке забрался на линию электропередач. Крепко ухватившись за опору, он стал просить о помощи. Очевидцы вызвали спасателей, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
На место происшествия приехали пожарные. Забравшись на высоту, они обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю. Альпиниста передали в руки медикам.
— По оперативной информации, он не пострадал, — отметили в сообщении.
Причину такого поступка выяснить не удалось. Возможно, что на данный подвиг герой отважился под воздействием алкоголя.
— Наверное, мужчина перепутал место проведения масленичного гуляния, — предполагает МЧС.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели эвакуировали подростка из оврага в Новосибирске.
Фото со страницы МЧС по Новосибирской области в Телеграм.
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