Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов написал заявление на увольнение

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов ушел со своего поста. Сначала он отгуляет отпуск, а потом начнет искать новую работу.

— Я написал заявление по собственному желанию. Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам, — сказал чиновник.

До своего ухода он помог организовать выборы президента России в городе, а также запустить голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Со слов Скатова, в апреле на его место придёт новый руководитель. Напомним, что с 28 октября 2016 года Артем Скатов работал в должности заместителя мэра города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что приговор о клевете вице-мэру Артему Скатову остался без изменений в Новосибирске.