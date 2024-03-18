Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов написал заявление на увольнение

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов ушел со своего поста. Сначала он отгуляет отпуск, а потом начнет искать новую работу.
— Я написал заявление по собственному желанию. Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам, — сказал чиновник.
До своего ухода он помог организовать выборы президента России в городе, а также запустить голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Со слов Скатова, в апреле на его место придёт новый руководитель. Напомним, что с 28 октября 2016 года Артем Скатов работал в должности заместителя мэра города Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что приговор о клевете вице-мэру Артему Скатову остался без изменений в Новосибирске.
Фото: Infopro54.
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