Губернатор Андрей Травников прокомментировал слухи о своем уходе с должности

На пресс-конференции глава Новосибирской области Андре Травников, отвечая на вопрос журналистов о своем возможном скором уходе, отметил, что эти слухи возникают ежегодно с момента его вступления в должность главы региона.

— За 7 лет моей работы в Новосибирской области такие слухи возникают с периодичностью 2 раза в год: весной и осенью. Уж не знаю с чем это связано, не буду строить догадки почему именно в этот период, — иронично отметил он.

Травников добавил, что весной его обычно «должны снять за упущения в работе», а осенью «должны отправить на повышение на федеральную должность за хорошие результаты в выполненной работе».

— Я прямо скажу: я обязательно уйду, но не сейчас, — резюмировал губернатор.

Напомним, слухи о возможном уходе Андрей Травников ходят в кулуарах уже несколько месяцев. В качестве потенциальных приемников называются местные, инорегиональные, а также федеральные кадры.